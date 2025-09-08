Estados
Localizan dos cadáveres en zona del Istmo
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 29

Los cuerpos de dos personas asesinadas fueron localizados ayer en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo del estado de Oaxaca, informaron fuentes de seguridad.

Habitantes de la zona descubrieron los cadáveres en el paraje Casa Blanca, de dicha localidad, y dieron aviso a las corporaciones de seguridad; de acuerdo con los primeros informes, los cuerpos tenían huellas de violencia.

Según autoridades ministeriales, una de las víctimas es Tomás Q. L. reportado como desaparecido antier en la tarde. La segunda víctima sigue como desconocida, por lo que continúan las investigaciones para determinar su identidad.

Luego del hallazgo elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, aseguraron la zona para realizar las pesquisas correspondientes.

 

