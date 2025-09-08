De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 29

Los cuerpos de dos personas asesinadas fueron localizados ayer en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo del estado de Oaxaca, informaron fuentes de seguridad.

Habitantes de la zona descubrieron los cadáveres en el paraje Casa Blanca, de dicha localidad, y dieron aviso a las corporaciones de seguridad; de acuerdo con los primeros informes, los cuerpos tenían huellas de violencia.