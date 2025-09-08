Raymundo León y Patricia Vázquez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 29

Ángeles Ojeda de Jesús, titular administrativo de la dirección general de seguridad pública, policía preventiva y tránsito de Los Cabos, Baja California Sur, fue asesinado ayer por la mañana.

La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio, perpetrado en San José del Cabo.

Según la institución, ayer a las 9:58 se tuvo conocimiento de que en un domicilio en la colonia Villa Bonita, se encontraba un hombre herido por proyectil de arma de fuego.

Agentes de investigación criminal se trasladaron al lugar donde, en coordinación con peritos en criminalística de campo, procesaron la escena.