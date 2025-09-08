▲ Miles marcharon ayer en calles de Culiacán, portando pancartas, para exigir a los gobiernos federal y estatal de Rubén Rocha, el cese de la violencia que ya cumple un año. Foto de Noé Mascareño / El Debate

Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 29

Mazatlán, Sin., “¡Narcoguerra no!”, “¡Ya basta, que-remos paz!”, “¡Recuperemos nuestras calles!”, “¡Fuera Rocha!”, clamaron ayer miles de sinaloenses que marcharon por las principales calles de Culiacán, a dos días de que se cumpla un año de que estalló la guerra interna en el cártel de Sinaloa, que ha dejado una ola de violencia que no ha podido ser contenida, pese al despliegue de unos 10 mil elementos de seguridad federales y estatales.

Alrededor de 20 mil ciudadanos –según los organizadores de la movilización–, entre familias, empresarios, comerciantes, abogados, madres buscadoras y dirigentes de asociaciones civiles, en su mayoría vestidos de blanco, protagonizaron lo que fue considerada como una manifestación histórica por la paz.

La protesta comenzó a las 8:30 en la escalinata de la parroquia de La Lomita, y avanzó por la avenida Álvaro Obregón, principal arteria de la capital del estado; en el trayecto a la catedral se fueron sumando al contingente cientos de personas.

El obispo de la diócesis local, Jesús Herrera Quiñonez, bendijo el comienzo de la marcha, rezó y suplicó por la paz. En su mensaje expuso que a un año de que comenzaron hechos que “llenan de dolor” a Culiacán y otras ciudades, “el mal no tiene la última palabra”.

Al grito de “¡Somos más los buenos!”, los manifestantes criticaron la labor del gobernador Rubén Rocha Moya y exigieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar la violencia desde hace un año en territorio estatal.

La movilización, convocada por 36 agrupaciones civiles y empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)-Culiacán, fue “un grito de hartazgo ante la indolencia de las autoridades” que, según los asistentes, han sido incapaces de poner un alto a los múltiples delitos que se cometen a diario.

La guerra entre las facciones Los Chapitos y Los Mayitos, comenzada tras la detención del capo del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en Estados Unidos, ha dejado mil 709 asesinatos de acuerdo con cifras de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad. Entre los ultimados se encuentran 64 menores, como víctimas colaterales o directas de ataques, así como 48 policías municipales y estatales, lo mismo que uno federal.

Además, 2 mil 323 personas fueron privadas de la libertad (de las cuales 901 se localizaron con vida); 6 mil 526 mil vehículos fueron robados, y 900 de ellos fueron recuperados. En un año, las autoridades capturaron a mil 660 sujetos ligados a actividades criminales.

Inseguridad y crimen pegan a la economía

La inseguridad y violencia han provocado también una crisis económica, ya que se perdieron 40 mil empleos por el cierre de unos 2 mil negocios, con pérdidas millonarias hasta de 20 mil millones de pesos, según Óscar Sánchez, de la Unión de Comerciantes en Culiacán.