Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 8

Toronto. Desde ponerse un pene prostético hasta simular un bizarro trabajo sexual en una habitación de motel llena de vapor, la actriz estadunidense Sydney Sweeney estaba “dispuesta a todo” para su protagónico en el drama de boxeo Christy, dijo su director a la Afp.

Sweeney se perfila como candidata al Oscar por su interpretación de la pionera del boxeo femenino estadunidense Christy Martin.

La película se estrenó este fin de semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde la actuación y transformación física de Sweeney recibieron reseñas elogiosas.

Christy trata sobre boxeo, pero también sobre abuso doméstico y control misógino, cuando la pugilista que encarna Sweeney es presa de los celos y la violencia de su entrenador y luego esposo Jim Martin.

Además de luchas viscerales y sangrientas en el cuadrilátero, la película exige que Sweeney realice muchas escenas atrevidas. “Sydney estaba dispuesta a todo por la película”, aseguró el director David Michod en diálogo con la Afp.

En una escena, su personaje es forzado por su marido a grabar un perturbador video sexual que incluye un pene falso. En otra, su esposo esencialmente la prostituye para que tenga un encuentro altamente sexualizado en una habitación de motel.

En la vida real, el marido de Christy, que estaba en bancarrota, “organizó estos escenarios donde los hombres pagaban para pelear con ella”, explicó Michod.

“No estaba teniendo sexo con esos tipos (...) pero era una especie de extraño trabajo sexual”, dijo.

“Criatura de Internet”

Todo esto está muy lejos de la glamorosa imagen pública de Sweeney, quien, tras brillar en las series de HBO Euphoria y The White Lotus, se volvió figura lucrativa de varias marcas.

En julio, la campaña publicitaria de American Eagle que proclamaba que la estrella de ojos azules y cabello rubio “tiene unos jeans geniales” –un juego de palabras con los homófonos en inglés de jeans y genes– fue acusada de evocar eugenesia e incluso de tener matices supremacistas blancos.