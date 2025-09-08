Los restos del diseñador serán depositados en la tumba familiar en la localidad de Rivalta di Torino
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 8
Roma. Más de 10 mil personas acudieron a la ceremonia fúnebre para dar el último adiós al diseñador italiano Giorgio Armani (1934-2025) en el centro expositivo de la casa de moda Armani/Teatro en Milán, informó el canal Rainews24.
“Unas 10 mil personas hicieron fila hoy para dar el último adiós a Giorgio Armani en la capilla en Via Bergognone, en el centro expositivo de la casa de moda Armani/Teatro, inaugurada el sábado por la mañana”, reportó.
Cientos de personas empezaron a hacer cola antes de la apertura del salón a las 9 de la mañana, hora local (GMT+2) el sábado. Los invitados esperaron entre una hora y media y dos horas.
Según informó el diario Libertà, Armani será enterrado en la tumba familiar en la localidad de Rivalta, cerca de la ciudad de Plasencia, donde nació. Hace unos años, el diseñador de moda renovó la cripta familiar donde están enterrados sus padres y su hermano.
A la ceremonia, que se celebrará en la iglesia de San Martín, asistirán un máximo de 20 personas. El acceso a la misma será solo con invitación, agregó.
El jueves, la empresa Grupo Armani informó sobre la muerte de su “creador, fundador y fuerza creadora incansable” a la edad de 91 años. Falleció en paz, rodeado de su familia y amigos. De acuerdo con los deseos del diseñador, el funeral será privado.