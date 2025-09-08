▲ La ceremonia fúnebre del también empresario se realizó en el centro expositivo de casa de moda Armani/Teatro Milán. Foto Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 8

Roma. Más de 10 mil personas acudieron a la ceremonia fúnebre para dar el último adiós al diseñador italiano Giorgio Armani (1934-2025) en el centro expositivo de la casa de moda Armani/Teatro en Milán, informó el canal Rainews24.

“Unas 10 mil personas hicieron fila hoy para dar el último adiós a Giorgio Armani en la capilla en Via Bergognone, en el centro expositivo de la casa de moda Armani/Teatro, inaugurada el sábado por la mañana”, reportó.

Cientos de personas empezaron a hacer cola antes de la apertura del salón a las 9 de la mañana, hora local (GMT+2) el sábado. Los invitados esperaron entre una hora y media y dos horas.

Según informó el diario Libertà, Armani será enterrado en la tumba familiar en la localidad de Rivalta, cerca de la ciudad de Plasencia, donde nació. Hace unos años, el diseñador de moda renovó la cripta familiar donde están enterrados sus padres y su hermano.