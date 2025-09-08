Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 23
Washington. Kevin Hasset, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y quien está en la lista del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), dijo ayer que el banco central debe ser “ser totalmente independiente de la influencia política, incluso del presidente Trump”, declaró a CBS News.
“Hemos observado países que han permitido que los líderes se hagan cargo de los bancos centrales, y eso tiende a ser una receta para la inflación y la miseria para los consumidores”, agregó.
Las exigencias de Trump de que la Fed baje las tasas y las reprimendas al jefe del organismo, Jerome Powell (cuyo mandato termina en mayo de 2026), por su gestión de la política monetaria, han avivado las dudas sobre la capacidad del banco central para fijar la política monetaria sin tomar en cuenta los deseos de los políticos.