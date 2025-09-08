Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 23

Washington. Kevin Hasset, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y quien está en la lista del presidente Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), dijo ayer que el banco central debe ser “ser totalmente independiente de la influencia política, incluso del presidente Trump”, declaró a CBS News.

“Hemos observado países que han permitido que los líderes se hagan cargo de los bancos centrales, y eso tiende a ser una receta para la inflación y la miseria para los consumidores”, agregó.