Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 23

El volumen de las ventas de gasolinas y diésel de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue menor en julio respecto a igual mes del año pasado, lo cual repercutió en los ingresos, según datos de la empresa pública.

En el séptimo mes del año, la petrolera estatal vendió un promedio de 662 mil barriles diarios, 3.86 por ciento menos que los 688 mil barriles diarios reportados en igual lapso del año pasado.

En comparación con junio, cuando Pemex vendió un promedio de 661 mil barriles diarios, julio mostró un avance de 0.18 por ciento.

La gasolina regular o Magna, incluida en un pacto para que su precio no rebase 24 pesos por litro, fue la que mostró mayor recuperación en volumen de ventas.

La empresa pública indicó que en el periodo de referencia comercializó 509 mil barriles diarios de gasolina Magna, en un aumento de 0.13 por ciento frente a junio.

La empresa pública reportó en julio 39 mil 35 millones de pesos por la comercialización de gasolinas, un desplome de 11.23 por ciento frente a los 43 mil 976 millones de pesos reportados en igual mes de 2024. No obstante, en la variación mensual se aprecia un aumento de 4.96 por ciento.