Usted está aquí:Inicio/Economía/Acuerda la OPEP+ aumentar producción en 137 mil bdp/
Acuerda la OPEP+ aumentar producción en 137 mil bdp
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 22

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaron aumentar la producción de crudo a partir de octubre en 137 mil barriles por día, muy por debajo de las alzas de 555 mil barriles en septiembre y agosto y de 411 mil en julio y junio. Estas alzas no han logrado bajar de manera significativa los precios (la cotización ronda 66 dólares por barril), debido en parte a las sanciones occidentales a Rusia e Irán y los incrementos de producción de rivales como Estados Unidos. La OPEP+ programó su próxima reunión para el 5 de octubre

