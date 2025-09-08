Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 22

Las aduanas de México necesitan “ajustes” para tener un mayor control de las mercancías e insumos que ingresan al país, consideró Sergio Islas, especialista en la materia.

En entrevista con La Jornada, comentó que se ha hecho mal uso de instrumentos como el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) para introducir al país mercancía terminada sin pagar impuestos y sin exportarla, como debería ser.

Comentó que las medidas que ha tomado el gobierno federal, el decreto que excluye el calzado de la importación temporal bajo el IMMEX, son positivas para la economía, pues la recaudación en las aduanas se ha incrementado y se ha beneficiado a la industria nacional.

Datos de la Agencia Nacional de Aduanas México (ANAM) indican que en los primeros siete meses del año se captaron 836 mil 808.9 millones de pesos, 21.8 por ciento real más que en igual lapso del año pasado.