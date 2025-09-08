Economía
Usted está aquí:Inicio/Economía/Van por 3 mil km en líneas de trenes/
Van por 3 mil km en líneas de trenes
▲ El Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 2025-2030 del gobierno de México establece la construcción de más de 3 mil kilómetros de nuevas líneas de trenes para pasajeros, lo que impulsará el desarrollo regional y beneficiará a más de 49 millones de personas. Hoy, menos de 10 por ciento de la red ferroviaria se usa en servicio de pasajeros.Foto Luis Castillo
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 21
