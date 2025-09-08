L

a discusión acerca del dinero y sus funciones se ha derivado de modo significativo al papel que tienen las criptomonedas y, de modo más amplio, las finanzas descentralizadas.

Las criptomonedas se definen como monedas digitales o virtuales respaldadas en sistemas criptográficos. En una primera instancia permiten asegurar los pagos en línea de modo directo y desplazando el uso de intermediarios (como los bancos o las tarjetas de crédito).

Las criptomonedas se basan en la tecnología denominada “blockchain” (literalmente cadena de bloques), que consiste, precisamente de bloques de información conectados a un registro en línea.

Cada uno de éstos contiene un conjunto de transacciones que son validadas por una red que verifica la consistencia de las reglas que se han establecido para su funcionamiento. El valor de mercado de algunas criptomonedas es muy volátil y varía con rapidez.

Las diferencias con el dinero convencional son significativas pues su creación está centralizada por el gobierno. Las criptomonedas están descentralizadas de modo tal que las transacciones se hacen directamente de una a otra de las partes involucradas, precisamente mediante el “blockchain”.

Un aspecto relevante de estas monedas tiene que ver con la oferta, como ocurre en el caso del bitcoin, cuya disponibilidad está limitada. Bitcoin, fue lanzada en 2009; la especulación es una de sus características notables.

Así como se habla de las cadenas de abasto para la producción, mismas que se volvieron notables a partir de la pandemia de covid-19, existen también las cadenas de abasto del capital.

En esencia esto se refiere a las distintas fuentes de las que disponen los individuos, las empresas, o aun, los gobiernos para contar con el capital necesario para su operación y sus proyectos. Uno de los fenómenos que marca actualmente a dicha cadena de capital se vincula con las burbujas especulativas que tienden a desbordarse desde el sector financiero hacia el sector productivo.

En el caso de la especulación, ésta se advierte en las criptomonedas que son activos sin ninguna base de valor subyacente y que no generan flujos para quienes las poseen; dicho de otro modo, su valor corriente depende de la expectativa de venderse por un precio más alto; mientras mayor es el precio de dichas monedas, más grande es el riesgo que se extiende por el mercado.

Otro tipo de criptomonedas son las que se denominan “monedas estables” ( stablecoins). Están diseñadas para tener un valor fijo y determinado por otros activos de referencia como pueden ser el oro, monedas fiduciarias –como las que emiten los gobiernos–, o incluso, algunas materias primas. Sirven para comerciar y hacer pagos,