Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 20

Intercam y CIBanco ya resienten las acusaciones hechas en su contra por el gobierno estadunidense a finales de junio pasado, o al menos eso indican los más recientes datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que confirman una caída en sus activos y salidas de depósitos del público.

El Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), acusó a estos dos bancos y a Vector Casa de Bolsa de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales por al menos 46 millones 591 mil dólares.

De acuerdo con la CNBV, los activos de Intercam de enero a julio se ubicaron en 56 mil 634 millones de pesos, una caída de 22.7 por ciento en términos reales respecto a lo reportado en el mismo mes de 2024.

En tanto, los activos de CIBanco se desplomaron 26.9 por ciento, de 131 mil 123 millones de pesos en los primeros siete meses de 2024 a 99 mil 196 millones en el mismo periodo de 2025.

Tras las acusaciones de Estados Unidos, las autoridades financieras mexicanas intervinieron en forma administrativa las tres instituciones; es decir, sus respectivos consejos directivos fueron sustituidos, continuaron con sus operaciones.