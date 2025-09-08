▲ Al 5 de septiembre pasado, la Bolsa Mexicana de Valores había acumulado una ganancia de 26.49 por ciento en el año, un nivel no visto desde 2009. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 20

Desde 2009, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) no había acumulado en los primeros nueve meses de año una ganancia superior a 20 por ciento nominal, hasta este año.

Ello se debe a que los inversionistas globales siguen favoreciendo al mercado accionario mexicano como referente emergente.

De acuerdo la BMV, el IPC reportó una ganancia de 26.49 por ciento de enero al 5 de septiembre de 2009, y en el mismo periodo del presente año la ganancia del índice ascendió a 22.14 por ciento.

La semana pasada el IPC alcanzó una nueva marca histórica de 60 mil 479.76 puntos, su quinto récord en el año.

Pese a las disparidades entre emisoras y algunas valuaciones elevadas, los analistas de Monex consideran muy probable que se mantenga la tendencia alcista.

“En la recta final de la semana destacaron los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ampliación de los aranceles a más países con los que no hay acuerdos, como parte del Plan México, que busca proteger sectores claves frente a prácticas de competencia desleal y fomentar el encadenamiento productivo local.