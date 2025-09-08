Deportes
Arozarena produce tres carreras y anota dos en triunfo de Marineros
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a35

Atlanta. Arrollador, el cubano mexicano Randy Arozaren produjo tres carreras y anotó dos en la victoria 18-2 de Marineros de Seattle sobre Bravos de Atlanta. El pelotero que conquistó a los aficionados mexicanos en el Clásico Mundial de 2023 conectó dos imparables en cuatro turnos al bate, con una gran producción para la cuenta de Seattle, donde también Cal Raleigh conectó su jonrón 53. El venezolano Eugenio Suárez pegó dos batazos de cuatro esquinas, elevando su total de la temporada a 45. Jorge Polanco y Josh Naylor también se fueron profundo, ya que los Marineros tuvieron cinco vuelacercas en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo.

