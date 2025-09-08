Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a35
Orchard Park., Josh Allen lideró a Búfalo para anotar tres veces en los últimos cuatro minutos, la última con un gol de campo de 32 yardas concretado por Matt Prater cuando el tiempo expiró, y los Bills consumaron una épica remontada tras tener una desventaja de 15 puntos para sorprender a los Cuervos de Baltimore 41-40 en un emocionante partido de apertura de temporada.
Búfalo anotó 16 puntos en los últimos 3:56, con la patada de Prater culminando una serie de nueve jugadas y 66 yardas en los últimos 1:26. Allen completó 33 de 46 pases para 394 yardas con dos touchdowns y anotó dos más corriendo.
Arruinó una fuerte actuación de Lamar Jackson, Jugador Más Valioso de 2023, quien completó 14 de 19 pases para 210 yardas y dos anotaciones, además de sumar 70 yardas corriendo y otro touchdown. Derrick Henry corrió para 169 yardas y dos touchdowns para Baltimore, pero también contribuyó a la derrota al perder el balón con 3:06 restantes.
Después de que los Bills se acercaron 40-32 con un pase de anotación de 10 yardas de Allen a Keon Coleman, Henry perdió el balón y Búfalo lo capitalizó, con el mariscal de campo anotando en una carrera de una yarda. El intento de conversión de dos puntos falló.