Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a12

El Atlético de San Luis le plantó cara al superlíder América y rescató un empate 2-2 en el duelo de la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil, disputado ayer en el estadio Ciudad de los Deportes.

Pese al resultado, las azulcremas, que hilvanaron dos partidos sin ganar, conservaron el liderato general tras sumar 25 puntos.

Las potosinas acumularon 17 unidades y ascendieron al sexto lugar de la clasificación.

Las anotaciones de las Águilas fueron obra de Montserrat Saldívar (al minuto 20) y Bruna Vilamala (24). A su vez, el San Luis puso cifras en el marcador gracias a un tanto de María Fernanda Sánchez (25) y un autogol de Jana Gutiérrez (67).

Las locales impusieron condiciones desde el inicio del encuentro, por lo que no tardaron en abrir el marcador. Al minuto 20, la goleadora azulcrema Montserrat Saldívar se apoderó del balón en la media cancha y se enfiló a toda velocidad hacia el área contraria, donde venció a la arquera potosina, Ana Zárate, con un remate cruzado para poner el 1-0 en la pizarra.

Sólo cuatro minutos después, al 24, la española Bruna Vilamala amplió la cuenta de las americanistas (2-0) con un disparo desde el centro del área, tras conectar una asistencia de Saldívar.