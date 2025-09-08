▲ El veterano mariscal de campo de los Acereros (8) encabezó la victoria de su equipo. Foto Ap

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a12

Nueva Jersey., Aaron Rodgers tuvo un debut soñado con los Acereros de Pittsburgh a pesar de jugar como visitante. El veterano mariscal de campo lideró a su equipo a la victoria 34-32 sobre los Jets de Nueva York, en medio de incesantes abucheos de la afición neoyorquina en el Metlife Stadium.

El pasador de 41 años, quien jugó dos temporadas con los Jets, consiguió su primer pase de anotación al conectar con el receptor Ben Skowronek en el primer cuarto, luego de ser capturado por el defensivo Quinnen Williams.

Con los Acereros abajo en el marcador 19-10, el cuatro veces galardonado Jugador Más Valioso de la NFL lanzó su segunda anotación, gracias a una jugada de engaño con el ala cerrada Jonnu Smith, quien se extendió hasta tocar el poste en zona roja antes de finalizar la primera mitad.

Ya en el último periodo, Rodgers dio cátedra con el ovoide al lanzar dos pases de anotación en un lapso de 50 segundos: primero, uno de cinco yardas a Jaylen Warren y, tras recuperar un balón suelto, otro de 18 a Calvin Austin. El pateador Chris Boswell puso el toque final con un gol de campo de 60 yardas.

Los Jets descontaron con anotaciones por tierra del mariscal Justin Fields, quien tuvo un envío a las diagonales a su receptor Garret Wilson.

“Hablaron mucha basura, entiendo que puedo jugar mejor, pero por ahora estoy contento con ganar el primer partido. Amo este equipo, a esta franquicia, agradezco que me den la oportunidad ya que no hay mejor sentimiento que estar en el terreno de juego”, declaró Rodgers.