Alemania endereza su marcha y supera 3-1 a Irlanda del Norte
Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a12
Konya. España, campeona de Europa, camina firme rumbo a la Copa Mundial 2026. En la segunda jornada de la fase de clasificación en Europa, arrolló 6-0 a Turquía en Konya con una tripleta del atacante Mikel Merino (22, 45+1 y 57). Pedri abrió la cuenta y luego la amplió (6, 62) con una pasmosa efectividad de cara a la portería turca.
También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de La Roja para liderar el Grupo E de las eliminatorias de la UEFA con seis puntos, luego de ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía. Los dirigidos por Luis de la Fuente no sucumbieron ante el ambiente hostil que anunció el centrocampista turco, Arda Güler, jugador del Real Madrid.
El combinado otomano nunca dio muestras de estar a la altura de España e intentar arrebatarle el botín de los puntos. Su defensa dejó espacios para que se movieran los elementos de La Roja con comodidad. En consecuencia, la anunciada batalla entre Lamine Yamal, prodigio del Barcelona, y Arda Güler, creador de juego del Madrid, no fue tal ante la diferencia de calidad entre los dos equipos.
“Hay mucho que mejorar, porque es un equipo que aún puede crecer incluso más allá de mi imaginación. Son insaciables”, declaró De la Fuente.
En Colonia, Alemania superó a Irlanda del Norte 3-1 y enderezó el rumbo en la ronda clasificatoria, tres días después de su sorprendente derrota en Bratislava contra Eslovaquia (2-0).
Con estos tres primeros puntos, la Mannschaft alcanzó a su adversario, que se había impuesto el jueves en Luxemburgo (3-1), pero sigue tres puntos por detrás de Eslovaquia, que logró una valiosa victoria en el Gran Ducado (1-0).
“Sabíamos que fue una catástrofe el último partido y queríamos hacerlo mejor”, dijo Wirtz a la cadena alemana RTL. “Fue una buena actuación sobre la que definitivamente podemos construir”.
Sólo el primer lugar del grupo clasifica directamente para la Copa de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. En caso de no conseguirlo, los alemanes tendrán que pasar por la repesca de marzo. Los goles fueron obra de Serge Gnabry (7), Nadiem Amiri (69) y Florian Wirtz (72).
Finalmente, en Bruselas, Bélgica endosó un 6-0 a Kazajistán gracias a un Kevin de Bruyne muy inspirado, autor de dos goles (42 y 84) y la misma cantidad de asistencias. Tres días después de otra goleada (6-0) en Liechtenstein, los dirigidos por el técnico Rudi Garcia siguieron mejorando sus números ofensivos. Jéremy Doku hizo un doblete (44 y 60) mientras Nicolas Raskin (51) y Thomas Meunier (87) cerraron la cuenta.
En más resultados de la fecha, Georgia derrotó 3-0 a Bulgaria, Lituania cayó en casa 3-2 frente a Países Bajos, Macedonia del Norte aplastó 5-0 a Liechtenstein, Polonia venció 3-1 a Finlandia y Eslovaquia se impuso 1-0 a Luxemburgo.