▲ El español Pedri (amarillo) marcó el sexto gol de su equipo ante Turquía en partido del Grupo E. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a12

Konya. España, campeona de Europa, camina firme rumbo a la Copa Mundial 2026. En la segunda jornada de la fase de clasificación en Europa, arrolló 6-0 a Turquía en Konya con una tripleta del atacante Mikel Merino (22, 45+1 y 57). Pedri abrió la cuenta y luego la amplió (6, 62) con una pasmosa efectividad de cara a la portería turca.

También Ferran Torres (53) se sumó a la fiesta de La Roja para liderar el Grupo E de las eliminatorias de la UEFA con seis puntos, luego de ganar a Bulgaria (3-0) el jueves en Sofía. Los dirigidos por Luis de la Fuente no sucumbieron ante el ambiente hostil que anunció el centrocampista turco, Arda Güler, jugador del Real Madrid.

El combinado otomano nunca dio muestras de estar a la altura de España e intentar arrebatarle el botín de los puntos. Su defensa dejó espacios para que se movieran los elementos de La Roja con comodidad. En consecuencia, la anunciada batalla entre Lamine Yamal, prodigio del Barcelona, y Arda Güler, creador de juego del Madrid, no fue tal ante la diferencia de calidad entre los dos equipos.

“Hay mucho que mejorar, porque es un equipo que aún puede crecer incluso más allá de mi imaginación. Son insaciables”, declaró De la Fuente.

En Colonia, Alemania superó a Irlanda del Norte 3-1 y enderezó el rumbo en la ronda clasificatoria, tres días después de su sorprendente derrota en Bratislava contra Eslovaquia (2-0).