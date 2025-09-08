▲ El monarca de seis Grand Slams no pierde su esencia de brindar espectáculo a los aficionados. Foto Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. a10

Nueva York., Camiseta sin manga, un corte de cabello que causó sensación, partidas con astros del golf: Carlos Alcaraz es un campeón hambriento de títulos y de libertad que en este Abierto de Estados Unidos ha dado con la clave de la consistencia.

El español cerró ayer la temporada de Grand Slams dando el gran golpe a Jannik Sinner, al que venció 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en la final y lo desbancó del primer puesto del ranking de la ATP.

Campeón de seis Grand Slams con sólo 22 años de edad, Alcaraz avanza al ritmo de los mayores gigantes de su deporte sin perder su esencia de brindar espectáculo a los aficionados.

“Quiero convertirme en el más grande de la historia, pero lo más importante es divertirme”, resumió en un documental que le dedicó Netflix recientemente y que levantó cierta polvareda.

En A mi manera, el heredero de Rafael Nadal defiende su búsqueda del equilibrio entre una carrera estelar y las ganas de un veinteañero de disfrutar los placeres de la vida. Esta temporada parece haber logrado esa armonía.

Ha logrado más títulos (siete) y partidos ganados (61) que nadie en el circuito, a la vez que se tomó periodos de descanso cuando lo necesitaba para desconectar con su familia y amigos.