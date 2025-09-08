▲ Con el resultado en Corea del Sur, el equipo femenil va por buen camino rumbo a los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Foto @conadeoficial

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 9

El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 luce prometedor para el tiro con arco compuesto. Apenas cinco meses después de ser incluido en el programa de la justa veraniega, México se consolidó como potencia en la especialidad al ganar la medalla de oro por equipos femenil durante el Campeonato Mundial de la especialidad que se realiza en Gwangju, Corea del Sur.

Con Maya Becerra como líder, el trío conformado por Mariana Bernal y Adriana Castillo, tuvo una actuación impecable para ganar el primer metal dorado de la historia en la disciplina en este tipo de justas.

En un deporte donde el drama es una constante, mexicanas y estadunidenses pelearon con orgullo cada flecha; al final, fue el temple de la tercia tricolor lo que le permitió imponerse con marcador de 236-231. El bronce fue para Kazajistán, que superó a Gran Bretaña.

No fue un enfrentamiento sencillo. Adriana, la más joven con 19 años, estuvo titubeante en las primeras flechas, lo que complicó el panorama. El nerviosismo no sólo le pasó factura a la arquera, sino también a las estadunidenses, quienes no aprovecharon el error de sus rivales. Al término de las primeras dos rondas el marcador se mantenía empatado.

Fue entonces cuando Becerra y Bernal hicieron gala de su experiencia y protegieron a su compañera al elevar la precisión de sus clavados. Estados Unidos no fue capaz de seguir el ritmo y comenzó a rezagarse sin poder atinar al centro de la diana.

México llegó a la ronda final con el factor emocional a su favor, lo cual no desaprovechó para cerrar con tres flechas de 10 y obtener el título.

Con la presea dorada, México sigue en la élite de la especialidad, donde se ha mantenido en los últimos años. En Berlín 2023, se quedó cerca del oro, pero cayó en la final ante India. En esa ocasión, el equipo estuvo conformado por Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero.