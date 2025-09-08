▲ El espectáculo corre a cargo del colectivo Beznei, e incluye un homenaje a la maestra Hebe Rosell, un reconocimiento a las fundadoras de La Rueca y un colectivo de familias buscadoras recibirá un porcentaje de la taquilla. Foto Lorenzo Gatto y Rodrigo de la Cruz

Lunes 8 de septiembre de 2025

La memoria de las mujeres que nos precedieron cobra cuerpo, voz y movimiento en Gruta, creación del Colectivo Beznei, que inicia funciones el 12 de septiembre en el Centro Cultural Helénico.

Con danza, teatro, música en vivo y circo, la obra rinde homenaje a la historia femenina y propone un recorrido sensorial en el que los ecos del pasado dialogan con el público, implicado en el ritual sobre el escenario.

En entrevista con La Jornada, la directora y dramaturga Sandra Govill explicó que “esta iniciativa surgió de un proceso colectivo intergeneracional, y representa una fase de madurez del montaje. Descubrimos rincones de la historia que queremos contar. Hay momentos de calma y otros de intensidad.

“El hilo conductor son las historias de vida de nuestras abuelas, la construcción de comunidad y los ciclos del agua: hielo, agua y vapor, que simbolizan origen, vínculo compartido y transmutación.”

La voz de Lúa González, intérprete y cantante, abre la travesía con un canto que evoca la fuerza de las antecesoras. “Ha sido un primer abrazo que acompaña lo que viene. Cada presentación parece renacer con energía nueva, conectando a quienes la presencian. Participar en esta experiencia implicó un encuentro profundo con la comunidad.

“Aprendí a intercambiar saberes, a sostener y ser sostenida por un grupo diverso, y a reconocer las historias entrañables de cada una de estas mujeres. Ha sido revelador y enriquecedor.”

La actriz Valentina Becerril destacó que “en esta propuesta no somos sólo nosotras; queremos dedicarla a todas las mujeres y disidencias. El colectivo va mucho más allá de la creación; estamos presentes en cada vida, conectadas por la experiencia compartida de ser mujer en este país”.

La dramaturgia refleja esta diversidad y se organiza en 14 escenas fragmentadas, articuladas en tres movimientos inspirados en los ciclos del agua. González indicó que “el hielo simboliza un deshielo oscuro y resistencia; el agua es fiesta, movimiento y testimonio de las generaciones anteriores, y el vapor representa reintegración y unicidad, un homenaje a la vida y a la muerte”.