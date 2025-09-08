Q

uiero mucho a mis gatos y, si tuviera perros, sería igual, pero no entiendo el nuevo humanismo blanco, antiespecista, quizá vegano, que no parpadea en apoyar, así sea tácitamente, la aniquilación de Palestina a toda máquina a régimen de hambre bajo las orugas de inmensos tanques. Cuesta trabajo imaginar que algún día lucirán cubiertos de maleza y oxidados como los tanques soviéticos en Afganistán. Hoy huelen a victoria, como decía del napalm el teniente coronel sicópata Bill Kilgore, incomparable Robert Duvall en Apocalipsis ahora.

Ese humanismo bien pensante no ve contradicción alguna en estar abiertamente con Israel, atrapado en su cajón de ya devuelvan a los rehenes para que haya paz. No quieren saber de palabrejas como genocidio, hambruna, crímenes de guerra, o de odiosas categorías como nazi-sionismo, belicismo, colonialismo. Mientras avanzan los derechos de los toros y los burros, retroceden en el mundo los derechos mínimos de millones de seres humanos, carne de cañón, daño colateral en las cuentas de quienes llevan la fiesta.

Mitos aparte, es más de lo mismo. Viene ocurriendo hace cinco siglos. El avance territorial y comercial de unas cuantas naciones en su condición de imperios ha determinado vida, muerte y sufrimiento para los condenados de la Tierra que dijera Frantz Fanon. Lo que vemos hoy en Gaza es poco, comparado con los crímenes monumentales perpetrados con toda impunidad por Gran Bretaña, Francia, España, Países Bajos y más tardíamente Bélgica, Rusia y Alemania. La diferencia es que Gaza está en los noticieros.

La creación y destrucción de mapas ha sido un atributo imperial, pero el principal ha sido, y es, un inexcusable, irracional e inhumano racismo. La convicción de que el hombre blanco es superior y sus derechos (ambiciones, venganzas y antojos) van primero. El racismo es la llave maestra del colonialismo. Lo acompaña desde el principio y tiende a empeorar, aunque por épocas se disfrace de tolerante. De hecho, presenciamos el fin de un ciclo virtuoso en favor de los derechos de la humanidad, iniciado al constatarse el Holocausto y los millones de muertes causadas por Alemania en las naciones europeas.

Los derechos de las mujeres y las minorías encontraron nuevos cauces legales. Se castigó ejemplarmente a los criminales nazis. La modernidad estableció Naciones Unidas. Se firmaron tratados de reparto, contención y paz. Se liberaron las últimas colonias de ultramar. Como de costumbre, las naciones blancas salieron ganando, ahora con participación dominante de Estados Unidos y el bienestar de las naciones forjadas en genocidios, como Australia, Canadá y Nueva Zelanda; les falló en Sudáfrica.