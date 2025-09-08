Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 34

Elisa Xolalpa, sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado por su ex pareja en 2001, acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha ocultado información y obstaculizado el acceso a la carpeta de investigación iniciada en contra de su agresor, Javier Ediberto N, situación que lo podría dejar en libertad.

La agrupación Todas Somos Elisa señaló que el 20 de agosto pasado se realizó una audiencia en el Reclusorio Sur para resolver la situación jurídica del imputado sin que se notificara a Xolalpa, hecho que calificaron de una nueva violación a sus derechos.

Recordaron que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó irregularidades en el caso y emitió la recomendación 08/2022, en la que reconoció la falta al debido proceso. Sin embargo, expresaron que lejos de reparar el daño, continúan los agravios hacia la mujer.

Hasta ahora, apuntaron, la víctima “ha agotado todas las instancias, se ha sometido a peritajes en materia de sicología, antropología social, medicina, trabajo social y ha revivido cada detalle de la tortura y violencia a la que fue sometida por su ex esposo, cuando intentó asesinarla arrojándole ácido, que le quemó más de 60 por ciento del cuerpo”.