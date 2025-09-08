Rocío González Alvarado

Lunes 8 de septiembre de 2025

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene en curso mil 240 indagatorias por la contravención al uso de suelo por establecimientos mercantiles que ocupan inmuebles habitacionales para establecer oficinas, restaurantes, salones de fiestas o estéticas, entre otros giros.

De acuerdo con la dependencia, de 2022 a la fecha se han presentado 17 mil 965 denuncias, la mayoría en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

En un revisión de los expedientes, se encontró, por ejemplo, que en la alcaldía Cuauhtémoc las denuncias aluden principalmente a la apertura de negocios en casonas unifamiliares, como ocurrió en Benjamín Hill 99, donde se abrió un restaurante bar, y en la calle Zamora, donde se presta el servicio de oficinas compartidas, terrazas para eventos y salas de juntas.

Sin embargo, los giros pueden ser diversos, como se observó en la queja presentada contra un taller de hojalatería que se habilitó en el estacionamiento de un edificio de departamentos en la calle Cantón, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, lo que ha generado la inconformidad vecinal por el ruido y las partículas que emite.