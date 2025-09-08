▲ Para denunciar la falta de atención a las quejas relacionadas con las obras por el Mundial de Futbol 2026, habitantes de colonias de la alcaldía Coyoacán plasmaron un mural de protesta en las inmediaciones del estadio Azteca. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025, p. 33

Vecinos de distintas colonias de la alcaldía Coyoacán plasmaron un mural en el bajopuente que conecta al circuito estadio Azteca, a un costado de la explanada del recinto, para denunciar que el gobierno invisibiliza sus protestas frente a las obras relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Con carteles e ilustraciones donadas por colectivos y artistas de Chile y México se leían mensajes como: “Ninguna copa vale nuestro territorio” y “No seremos parte de su mercantilización”.

Natalia Lara Trejo, integrante de Asambleas Vecinales, explicó que luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció como “día feriado” la inauguración del evento, así como transportes especiales hacia el estadio Azteca, la voz de las comunidades afectadas es relegada con reuniones canceladas y acuerdos rotos.

“Nos están conteniendo y están incentivando las obras creyendo que no vamos a protestar”, señaló, al recordar que incluso en el caso de los trolebuses prometieron presentar el proyecto antes de iniciar los trabajos, pero las obras ya están en marcha.