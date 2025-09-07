C. Gómez Mena y C. Arellano G.

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6

La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva 13 días en paro en demanda de atención a los casos de violencia de género, contratación de más y mejor personal académico y la apertura de un comedor comunitario, entre otros.

Hasta el viernes habían realizado cuatro mesas de diálogo con autoridades de la facultad, pero aún no se destraba el conflicto que comenzó el 26 de agosto con un paro activo, pero que el 29 derivó en la toma de las instalaciones.

Estudiantes que pidieron reservar su identidad señalaron a La Jornada que aunque existen protocolos, los acosadores parecieran tener “fuero”, en específico el personal sindicalizado. Esta situación es “preocupante”, dijeron, sobre todo en una facultad donde “alrededor de 80 por ciento son mujeres”.