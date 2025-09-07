Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6
La Facultad de Enfermería y Obstetricia (FENO) de la Universidad Nacional Autónoma de México lleva 13 días en paro en demanda de atención a los casos de violencia de género, contratación de más y mejor personal académico y la apertura de un comedor comunitario, entre otros.
Hasta el viernes habían realizado cuatro mesas de diálogo con autoridades de la facultad, pero aún no se destraba el conflicto que comenzó el 26 de agosto con un paro activo, pero que el 29 derivó en la toma de las instalaciones.
Estudiantes que pidieron reservar su identidad señalaron a La Jornada que aunque existen protocolos, los acosadores parecieran tener “fuero”, en específico el personal sindicalizado. Esta situación es “preocupante”, dijeron, sobre todo en una facultad donde “alrededor de 80 por ciento son mujeres”.
Denunciaron también que muchos académicos “ni siquiera tienen experiencia clínica. Nosotros como estudiantes ya tenemos a cargo pacientes. Lo mínimo que pedimos es una educación digna con maestros que tengan el perfil mínimo para dar una clase”.
Además, “no contratan maestros y los saturan con horas de clases. Sobre el comedor comunitario, dijeron que el acceso a la comida es un derecho y no un privilegio”, pues aunque existe una cafetería en la facultad, los precios no son accesibles para todos y carece de variedad de alimentos.