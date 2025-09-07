Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6

En la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 19 por ciento de quienes ocupan ya un cargo de dirección general son mujeres indígenas y afromexicanas.

El máximo tribunal señaló que con su “liderazgo y experiencia” están al frente de áreas claves para la toma de decisiones, como parte de la renovación en la Corte. En ese contexto, Camelia Gaspar Martínez encabezará la dirección general de Asuntos Jurídicos; Karina Regalado, la de Participación Social, y Cristina Solano Díaz, la de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género.

En una reunión con las nuevas titulares, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció “el compromiso que asumen al integrarse al máximo tribunal, así como su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de sus comunidades”.

Aguilar Ortiz señaló que “es una oportunidad histórica para demostrar que tenemos la capacidad, y cuentan con todo el respaldo de la presidencia y del ministro. Vamos a morir en la raya, vamos a hacerlo bien”.