Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 6
En la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 19 por ciento de quienes ocupan ya un cargo de dirección general son mujeres indígenas y afromexicanas.
El máximo tribunal señaló que con su “liderazgo y experiencia” están al frente de áreas claves para la toma de decisiones, como parte de la renovación en la Corte. En ese contexto, Camelia Gaspar Martínez encabezará la dirección general de Asuntos Jurídicos; Karina Regalado, la de Participación Social, y Cristina Solano Díaz, la de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género.
En una reunión con las nuevas titulares, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció “el compromiso que asumen al integrarse al máximo tribunal, así como su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de sus comunidades”.
Aguilar Ortiz señaló que “es una oportunidad histórica para demostrar que tenemos la capacidad, y cuentan con todo el respaldo de la presidencia y del ministro. Vamos a morir en la raya, vamos a hacerlo bien”.
Las funcionarias coincidieron en que, con la llegada del ministro presidente, se reconoce y visibiliza la conciencia pluricultural de los pueblos originarios, un hecho histórico que refleja al México profundo. Destacaron que su participación en el máximo tribunal “representa un paso firme hacia la inclusión, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de sus derechos”.
Lucero Jasmín de la Rosa Carrillo, de origen wixárika y adscrita al Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, afirmó: “Ahora sí triplicamos el número de mujeres que estamos en la Corte, y la mayoría somos de pueblos originarios: licenciadas, maestras, doctoras. Es un equipo muy diverso y todas están muy preparadas”.
Las mujeres que se incorporan a la Corte pertenecen a los pueblos tseltal, mixteco, triqui, wixárika, zapoteco y nahua, entre otros.