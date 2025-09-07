Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 5

De las 12 minutas que el Senado tiene pendientes de dictaminar, en cinco de ellas hay opiniones en contra de las dependencias involucradas, entre éstas la llamada “Ley propina”, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero que tiene objeciones de la Secretaría del Trabajo.

En igual situación está la reforma que obliga a los prestadores de servicios turísticos para negar el ingreso de menores de edad a hoteles y alojamientos cuando los adultos no acrediten parentesco, tutela o patria potestad con ellos y la modificación que prohíbe a menores de 12 años viajar en motocicleta, ya sea solo o como pasajeros, por lo que serán modificadas, con base en las propuestas de las autoridades o quedarán congeladas en el Senado.

Según la prospectiva del primer periodo ordinario del segundo año de la actual legislatura –que inició el 1º de septiembre–, elaborada por la unidad de enlace de la dirección general de información legislativa de la Secretaría de Gobernación, las modificaciones que establecen la obligación de los dueños de empresas de servicio, como restaurantes, bares, gasolineras, centros deportivos y de entretenimiento, entre otros, de pagar un salario base que no podrá ser inferior al salario mínimo y no podrá ser remplazado por las propinas, tiene la opinión en contra de la Secretaría del Trabajo.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo fue aprobada el 29 de abril pasado en San Lázaro, con 446 votos a favor y ninguno en contra y se turnó al Senado. Se trata de una modificación encaminada a proteger a los trabajadores de servicios que, en muchos casos, viven sólo de las propinas.