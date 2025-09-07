Sheinbaum recibió elogios de los gobernadores de Durango y NL // Samuel García destacó su valentía
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 5
En el segundo día de su gira de rendición de cuentas –donde recibió el respaldo de dos gobernadores de oposición–, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha del Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad, en el marco del Plan México, para contrarrestar el “injusto” cierre de la frontera a la exportación de ganado que “unilateralmente” decidió Estados Unidos, con el argumento de que estaban contaminados con el gusano barrenador.
Asimismo, resaltó que el priísta Esteban Villegas Villarreal se declaró “claudista”.
En Durango, manifestó el mandatario, “la queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”.
Horas después, en la Macroplaza de Monterrey, donde fue abucheado, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, le agradeció “su valentía y lo firme que ha sido con el tema de Estados Unidos y de defender a México”.
“Me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra la guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”.
En la explanada de los Niños Héroes –que lució llena–, pidió respeto para el gobernador Samuel García ante los abucheos que recibió.
“Aquí se respeta a todos. Estamos trabajando muy bien, de manera coordinada. Cuando uno está en el gobierno debe saber que, aunque hayamos venido de partidos políticos distintos, gobernamos para el pueblo y tiene que haber coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal”.
Más temprano, Sheinbaum explicó que el Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad implica la entrega de “sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con muy baja tasa de interés y centros integrales de producción de carne de la mejor calidad”.
Durango recibirá 700 millones de pesos; Sonora, 831, y este domingo anunciará lo correspondiente para Coahuila. En Hermosillo, la Presidenta especificó que “los recursos ya están listos, así que antes de que termine septiembre iniciarán las primeras entregas.
“En esta primera etapa comenzamos con Sonora, Coahuila y Durango, y en una segunda se contempla incluir a Chihuahua y Tamaulipas. La meta es que México produzca y exporte la mejor carne”, apuntó.
Sheinbaum reconoció que este 2025 “parecía muy complejo”, ante la imposición de aranceles de Estados Unidos y recordó que desde marzo, cuando ese gobierno anunció las tarifas para México, planteó “actuar con cabeza fría, con mucho temple, porque tenemos que convencer al presidente (Donald) Trump que es mejor trabajar conjuntamente en seguridad, en todos los temas, coordinándonos.
“Claro que hay sectores que están más afectados, pero somos el país que en promedio tiene menos aranceles de todo el mundo, y es por una relación de respeto con Estados Unidos, nunca de subordinación.”
“La economía va bien”
La Presidenta resaltó que este año “ha habido buenas noticias, aun cuando muchos pensaban que no íbamos a poder sortear la amenaza de los aranceles, que no íbamos a poder negociar adecuadamente con el gobierno de Estados Unidos.
“Se han quedado con las ganas porque los mexicanos somos mucha pieza y la economía va bien.”
Sheinbaum declaró que en su visita a México, el secretario de Estado estadunidense Marco Rubio, reconoció la riqueza histórica y cultural del país. Igualmente, anunció que las obras de construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo arrancarán este martes.