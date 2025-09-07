▲ Varias personas asistieron al evento en Escobedo, Nuevo León con el nombre de la Presidenta en la espalda. Foto La Jornada

Saúl Maldonado, Cristina Gómez y Vianney Carrera

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 5

En el segundo día de su gira de rendición de cuentas –donde recibió el respaldo de dos gobernadores de oposición–, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha del Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad, en el marco del Plan México, para contrarrestar el “injusto” cierre de la frontera a la exportación de ganado que “unilateralmente” decidió Estados Unidos, con el argumento de que estaban contaminados con el gusano barrenador.

Asimismo, resaltó que el priísta Esteban Villegas Villarreal se declaró “claudista”.

En Durango, manifestó el mandatario, “la queremos, tiene amigos, siéntase como con su familia y, a pesar de que no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide”.

Horas después, en la Macroplaza de Monterrey, donde fue abucheado, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, le agradeció “su valentía y lo firme que ha sido con el tema de Estados Unidos y de defender a México”.

“Me siento orgulloso de tener una Presidenta que ha estado firme contra la guerra arancelaria y que gracias a su postura hemos dejado claro que a México se le respeta”.

En la explanada de los Niños Héroes –que lució llena–, pidió respeto para el gobernador Samuel García ante los abucheos que recibió.

“Aquí se respeta a todos. Estamos trabajando muy bien, de manera coordinada. Cuando uno está en el gobierno debe saber que, aunque hayamos venido de partidos políticos distintos, gobernamos para el pueblo y tiene que haber coordinación entre los gobiernos municipales, estatales y federal”.

Más temprano, Sheinbaum explicó que el Programa Integral para la Exportación de Carne de Calidad implica la entrega de “sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con muy baja tasa de interés y centros integrales de producción de carne de la mejor calidad”.