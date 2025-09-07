De la Redacción

La policía de Polonia desmanteló un laboratorio supuestamente destinado a la elaboración de metanfetaminas y detuvo a dos ciudadanos mexicanos, los cuales estarían presuntamente ligados a un grupo del crimen organizado “de América del Norte”, que algunas versiones señalan como el cártel de Sinaloa.

En su página web, la Oficina Central de Investigaciones de aquel país europeo (CBŚP, por sus siglas en polaco) indicó en un comunicado que “tras una redada en el condado de Świecie (norte de Polonia), se incautaron varios cientos de litros de metanfetamina líquida y productos semiacabados, así como varias toneladas de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina”.

El organismo agregó que sus agentes “detuvieron a tres hombres, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga y están vinculados a uno de los cárteles más grandes de Norteamérica”, sin especificar a qué grupo delincuencial se refiere.

En el lugar, los uniformados de la CBŚP, “con apoyo de agentes antiterroristas” de otras agrupaciones policiacas de la ciudad de Bydgoszcz, descubrieron “un laboratorio profesional de metanfetamina en el lugar”, supuestamente bajo supervisión de los tres detenidos, dos de los cuales serían mexicanos.