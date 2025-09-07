Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 4
La policía de Polonia desmanteló un laboratorio supuestamente destinado a la elaboración de metanfetaminas y detuvo a dos ciudadanos mexicanos, los cuales estarían presuntamente ligados a un grupo del crimen organizado “de América del Norte”, que algunas versiones señalan como el cártel de Sinaloa.
En su página web, la Oficina Central de Investigaciones de aquel país europeo (CBŚP, por sus siglas en polaco) indicó en un comunicado que “tras una redada en el condado de Świecie (norte de Polonia), se incautaron varios cientos de litros de metanfetamina líquida y productos semiacabados, así como varias toneladas de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina”.
El organismo agregó que sus agentes “detuvieron a tres hombres, entre ellos dos ciudadanos mexicanos, quienes, según informes, supervisaban la producción de la droga y están vinculados a uno de los cárteles más grandes de Norteamérica”, sin especificar a qué grupo delincuencial se refiere.
En el lugar, los uniformados de la CBŚP, “con apoyo de agentes antiterroristas” de otras agrupaciones policiacas de la ciudad de Bydgoszcz, descubrieron “un laboratorio profesional de metanfetamina en el lugar”, supuestamente bajo supervisión de los tres detenidos, dos de los cuales serían mexicanos.
Incautados, al menos 330 kilos de droga
“Los agentes descubrieron equipo utilizado para la producción masiva de drogas en dependencias anexas. Se incautaron más de 300 litros de metanfetamina y BMK, así como casi tres toneladas de sustancias químicas utilizadas en el proceso de producción de metanfetamina.”
La policía polaca indicó que, “según un dictamen pericial preliminar en fisicoquímica y toxicología, al menos 330 kilos de la droga terminada podrían haberse producido a partir de los productos incautados, con un valor en el mercado negro de al menos 6 millones de zlotys”, equivalentes a un millón 654 mil dólares estadunidenses.
“Los hombres fueron puestos a disposición de la Sección de Pomerania Occidental del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. El fiscal los acusó, entre otros cargos, de participar en un grupo delictivo organizado y de fabricar cantidades significativas de drogas”, detalló el comunicado de la CBŚP.