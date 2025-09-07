▲ Muñoz Gutiérrez abordó ayer el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Yuba, Sudán del Sur, que lo trasladará a Etiopía y después a México. Foto Afp

Domingo 7 de septiembre de 2025

Juba. Sudán del Sur anunció ayer la “repatriación exitosa” del ciudadano mexicano, Jesús Muñoz Gutiérrez, quien fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en Estados Unidos y deportado el pasado 5 de julio al país africano tras una larga batalla legal en el marco de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El ministerio de asuntos Exteriores sursudanés dijo que México aceptó el regreso de Muñoz Gutiérrez, e indicó que el mexicano fue transferido a la custodia del embajador mexicano, Alejandro Estivill Castro, y luego repatriado, en un proceso “fluido y ordenado”.

Sudán del Sur agradeció a México su cooperación y afirmó haber recibido garantías de que Muñoz Gutiérrez no sería sometido a “tortura, tratos inhumanos o degradantes, ni a un procesamiento indebido a su regreso”; además, indicó que fue tratado con “pleno respeto a su dignidad humana y derechos fundamentales” durante su estancia “temporal” en la capital sursudanesa, Juba.

Viajará desde Adís Abeba para estar con su familia

“Se suponía que debían deportarme a México, pero nunca completaron el proceso... Se equivocaron y me enviaron a Sudán del Sur”, declaró Jesús Muñoz en el aeropuerto internacional de Juba tras añadir que Estados Unidos lo había “secuestrado”.