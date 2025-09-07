I

nolvidable Monstruo: Los aficionados pensantes, aunque lejos estemos de ser necrófilos (atracción por la muerte o por alguno de sus aspectos o, más censurable aún, búsqueda de placer erótico con cadáveres, que en este mundo hay gente para todo), traemos herrado a fuego en la piel del corazón el 28 de agosto como la fecha en que se recuerda, por siempre, tu involuntario nacimiento a la inmortalidad tras aquella cornada de Islero la controvertida tarde en Linares, provincia de Jaén.

¿Por qué involuntario ese nacimiento tuyo a la inmortalidad? Bueno, porque además de triunfar esa tarde de 1947 pensabas casarte el 18 de octubre siguiente, como con ingenuidad le confiaste a un entrevistador, con tu pareja sentimental Lupe Sino, tan mal vista por tu mamá, por tu apoderado Camará y por el grueso de la gente decente, lo que se consideró una bofetada a la moral del régimen del generalísimo caudillo de España por la gracia de Dios, como se autonombró.

¿Controvertida tarde? Pues sí, porque para casi todos fue más conveniente echarle la culpa a Islero, de Miura, y a su certera cornada que a las oportunas cuanto sospechosas solidaridades de tus amigos Álvaro Domecq y Luis Jiménez Guinea, el primero trayendo solícito un plasma en mal estado que ya había cobrado víctimas en una explosión en Cádiz apenas diez días antes, y el segundo, prestigiado médico de la plaza de Madrid, por ordenar que te lo pusieran y en una hora morirte.

Nunca te enteraste, Monstruo, pero mientras tú fumabas luego de la cirugía, en el cuarto de al lado tu Lupe se moría por verte y tomarte las manos y confortarte con su sonrisa y sus ojazos verdes, pero Domecq y Camará se lo impidieron, no fuera a ser que ustedes se casaran in articulo mortis y tu fortuna fuera a dar a sus manos, esas que te enloquecieron en faenas innombrables. Luego, la prensa franquista se encarnizó con ella, por lo que decidió volver a México, donde intervino en una película y tuvo un fugaz matrimonio con José –nada de Manuel, como inventaron los fachas en España– Rodríguez Aguado, abogado y empresario.