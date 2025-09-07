Y

a es asunto juzgado que Wall Street colocó a Bill Clinton en la presidencia de Estados Unidos para impulsar el fallido globalismo financierista, como consta en 4 artículos seminales del NYT de 1999 (http://bit.ly/46dn5Xj), (http://bit.ly/3HL9leb), (http://bit.ly/4mNzkk5) y (http://bit.ly/3V3ZhQo). Desde 2007, asenté el inicio de la desglobalización (http://bit.ly/3VzcDEn) y en 2014, Philip Stephens, del Financial Times, lamentó que la globalización benefició a China e India (http://bit.ly/3IaMcBQ).

En la dinámica del nuevo orden mundial, asentado en Tianjin/Beijing/Vladivostok, resaltó el canto de cisne de Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia por la China más profunda y oscura ¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos! (http://bit.ly/3VysLpI)”.

David Lynch (DL), solvente analista financiero de la anglósfera, expuso en The Washington Post extractos de su reciente libro “La Peor Apuesta del Mundo: Cómo Fracasó el Juego de la Globalización (http://bit.ly/484SPjI)” cuando uno de los peores presidentes de Estados Unidos, Bill Clinton,“voltea a ver su presidencia y el impacto de la globalización en la economía y política de EU (http://bit.ly/4mPI1dJ)”.

Global Times RESUME espléndidamente el libro de marras, donde el polémico Clinton, íntimo de Epstein, sollozó por la falta de “claro pensamiento sobre las ventajas (sic) de la globalización” y adelantó que “China superaría a EU como la mayor economía mundial (http://bit.ly/4m1nQII)”. Bill todavía aboga por su distópico proyecto fallido que destruyó, más que la manufactura, el alma de EU que hoy está en una protoguerra civil y no tiene más remedio que admitir, ante la aplastante evidencia geoestratégica y geoeconómica, que “los eventos de la globalización no resultaron como esperaron” cuando los líderes subestimaron los candentes “resentimientos de la clase trabajadora”.

Nada qué festejar del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) que, visto en retrospectiva, desquició a México y propició la migración a EU que hoy busca someter el antiglobalista Trump. Tampoco funcionaron los “casi 300 tratados comerciales de Clinton en sus 8 años en Washington”.

El UltraRreduccionismo financierista, mezclado con la crisis migratoria, desdeña la dinámica geoestratégica y geoeconómica y, sobre todo, la resurrección de Rusia. Clinton abusó de otra alucinación de los apparatchiks del Departamento de Estado que apostaban a que Internet, invento de DARPA del Pentágono, socavaría las autocracias, en particular, la del Partido Comunista de China. Bill desliza, sin citarlo abiertamente, que la “reacción contra la globalización fue amplificada por los rápidos cambios sociales (sic)” y el “tema transgénero”, en clara alusión al repudio rural y global de la Agenda WOKE/Agenda Verde/Agenda 2030.