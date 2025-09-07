Pide al gobierno de Venezuela no caer en provocación de EU

C

onsiderando notas informativas en los medios, en especial la de La Jornada (6/9/2025), sobre el amago del presidente Donald Trump de atacar aviones venezolanos que considere son una amenaza para Estados Unidos, es inquietante, no sólo para Venezuela, sino para los pueblos hermanos latinoamericanos. El punto más grave de tomar la decisión de abatirlos dependerá del juicio o la percepción de Trump. ¿Cuándo un avión de esta nación que vuele por los cielos del mar Caribe representa un peligro para la seguridad de sus aviones de guerra que se encuentran en dicha zona?

La justificación o argumento esgrimido se basa por el sobrevuelo efectuado de aeronaves Caza F-16 venezolanos recientemente en dicho espacio marítimo. Este escenario, al que escribe, lo motivó a la reflexión: la cuestión de la guerra o conflictos bélicos no se reduce solamente a un asunto de quien de los contendientes posee un mayor poderío militar, sino también de inteligencia. Además, está el componente humano que es crucial en la toma de decisiones en situaciones problemáticas o de incertidumbre.

Sobre este tópico, Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía (2002), en su libro Pensar rápido, Pensar despacio la caracterizó mediante dos sistemas cognitivos:

a) el rápido, automático y emocional, y b) pensamiento lento, deliberado y lógico. Un ejemplo, del actuar del segundo, es preguntar, ¿qué consecuencias traerá consigo si tomo la decisión A o B? Bajo este marco, el presidente Donald Trump estaría comprendido en el primer sistema. Asimismo, el científico postula que ambos sistemas están interrelacionados, no obstante, pareciera que en el republicano no se produce tal conexión, lo cual es el verdadero peligro, no sólo para Venezuela, sino para cualquier país que no se subordine a su visión.

Así, hermanos venezolanos sugiero que por el momento guardar los aviones, protegerlos y usarlos cuando llegue el momento de defender la república venezolana si osare un enemigo invadirla.

Juan Estrada

En México crece el apoyo a Palestina

Israel amplía su agresión a Gaza, atacando a edificios de varios pisos. La ONU denuncia que al menos 21 mil niños han quedado discapacitados en el enclave desde hace casi dos años. El genocidio se intensifica: más de 64 mil palestinos asesinados; además, mil 780 personas fueron recientemente a buscar ayuda humanitaria.

La Organización Mundial de la Salud considera la “catástrofe humanitaria en Gaza como crimen de guerra”. Mientras una encuesta de Quinnipiac en Estados Unidos revela que 60 por ciento de los estadunidenses se opone al envío de ayuda militar a Israel.

En México crece el apoyo a Palestina. Seis compatriotas viajan con la Flotilla Global Sumud (que significa firmeza y perseverancia en árabe) que lleva apoyo humanitario a la franja. A su vez, en nuestro país continúan las protestas, acciones y eventos contra el genocidio.

El antimonumento por Palestina sigue resguardado por el apoyo popular y sigue la recolección de firmas para impulsar una iniciativa ciudadana en el Congreso que obligue al gobierno mexicano a romper todo tipo de relaciones con el régimen israelí. ¡Callar es complicidad!

Pablo Moctezuma Barragán

Aclaración de articulista

Estimada señora directora, le ruego se me permita hacer la siguiente aclaración:

En mi artículo “Los cárteles gringos, de Esquivel”, publicado ayer, escribí: “Otro factor importante en el análisis del autor fue que los contrabandistas mexicanos ahora sólo se encargan de llevar la droga hasta la frontera estadunidense, en donde es recogida por las pandillas motorizadas y otros gánsteres”. Pero apareció “los contrabandistas mexicanos se encargan de llevar la droga hasta la frontera norte”, con lo cual se da la idea de que los narcos mexicanos no cruzan la frontera para llevar la droga y entregarla del lado estadunidense.