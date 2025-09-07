▲ Residentes, partidarios de Palestina y migrantes marcharon por la capital de Estados Unidos y gritaron consignas contra el jefe de la Casa Blanca. Foto Ap

Reuters, The Independent y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 19

Washington. Al grito de “Todos somos DC”, “Trump debe irse ahora”, “Resistamos la tiranía” y “Libertad para DC”, miles de residentes de Washington, incluidos migrantes indocumentados y partidarios de Palestina, marcharon ayer para exigir al presidente de Estados Unidos poner fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que patrullan las calles de la capital.

En tanto el magnate difundió en redes sociales una parodia de la película Apocalipsis ahora, en burla a los migrantes deportados y para anunciar un próximo despliegue militar en Chicago, Illinois, que provocó reacciones de rechazo entre los demócratas, que lo llamaron “aspirante a dictador” que “amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadunidense”.

“Estoy aquí para protestar contra la ocupación de Washington DC”, afirmó el manifestante Alex Laufer. “Nos oponemos al régimen autoritario y necesitamos sacar a la policía federal y a la Guardia Nacional de nuestras calles”, expresó.

El mes pasado la Casa Blanca desplegó tropas para “restablecer la ley, el orden y la seguridad pública”, al afirmar que el crimen asolaba la ciudad. También colocó al Departamento de Policía Metropolitana del distrito capital bajo control federal directo y envió personal federal, incluidos miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para vigilar las calles de la capital, medidas que los críticos denunciaron como una extralimitación.

Los datos del Departamento de Justicia mostraron que los delitos violentos en 2024 alcanzaron el nivel más bajo en 30 años en Washington.

La Guardia Nacional responde a los gobernadores de los 50 estados, excepto cuando es convocada al servicio federal. La de Washington DC reporta directamente al presidente.

“Lo que intentan hacer en Wa-shington DC es lo mismo que pretende con otras dictaduras”, explicó Casey, otra manifestante, quien se negó a dar su apellido. “Están poniendo a prueba a la capital y si la gente lo tolera lo suficiente, lo harán cada vez en más ciudades. Así que tenemos que detenerlo mientras aún podamos”.