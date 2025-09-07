Mundo
Murió Rosa Tarlovsky a los 106 años
Periódico La Jornada
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 18

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica vicepresidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina e incansable luchadora por los derechos humanos, falleció este sábado a los 106 años, informó el colectivo en un comunicado. Por otra parte, este domingo, la provincia de Buenos Aires celebrará elecciones para renovar la mitad de los legisladores en la Cámara de Diputados y el Senado, además de autoridades locales, en una coyuntura política complicada para el gobierno del presidente Javier Milei por un reciente escándalo de corrupción.

