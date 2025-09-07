El ex mandatario enfrenta una posible pena de hasta 12 años
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 18
Río de Janeiro., El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil añadió el viernes un día extra a las sesiones planeadas para la próxima semana con el fin de decidir si el ex presidente Jair Bolsonaro y siete de sus allegados son culpables de intentar un golpe de Estado.
Las audiencias estaban planeadas originalmente para el martes, miércoles y viernes, pero el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, solicitó un día adicional, y ahora también habrá procedimientos el jueves, informó el STF en un comunicado.
Bolsonaro está acusado de liderar un complot para una toma militar que le habría permitido permanecer en el poder, a pesar de su derrota electoral frente el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.
Entre los delitos que se le imputan están intento de golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal.
Un veredicto de culpabilidad por el cargo de intento de golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años.
El ex mandatario niega haber cometido delito alguno y alega que es víctima de una “cacería de brujas” que busca sacarlo de la política.
Junto a Bolsonaro son juzgados siete de sus aliados cercanos, entre ellos Walter Braga Netto, su ex compañero de fórmula y ministro de Defensa, y Paulo Sérgio Nogueira, quien también ocupó el mismo cargo.