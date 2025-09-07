Ap

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 18

Río de Janeiro., El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil añadió el viernes un día extra a las sesiones planeadas para la próxima semana con el fin de decidir si el ex presidente Jair Bolsonaro y siete de sus allegados son culpables de intentar un golpe de Estado.

Las audiencias estaban planeadas originalmente para el martes, miércoles y viernes, pero el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, solicitó un día adicional, y ahora también habrá procedimientos el jueves, informó el STF en un comunicado.

Bolsonaro está acusado de liderar un complot para una toma militar que le habría permitido permanecer en el poder, a pesar de su derrota electoral frente el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.