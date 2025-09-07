De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 18

Un informe del Departamento de Estado estadunidense emitido en marzo sobre operaciones antidrogas en el mundo no menciona al supuesto cártel de Los Soles, ni tampoco una relación del presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico, afirmó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

En una entrevista en Venezolana de Televisión, Saab dijo que en los informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del 2024 y 2025 tampoco hay alusión alguna: “no mencionan a Venezuela como un actor”.

El funcionario agregó que “ellos mismos se están autoengañando de manera expresa, consciente, porque si tú mismo estás diciendo que Venezuela no tiene nada que ver con el tema de la droga, ¿cómo es eso de que luego de dos meses inventas todo esto? Y lo inventas incluso violentando tu propia mentira”.