The Independent, Europa Press, Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 18

Washington. El viernes, por segundo día consecutivo, Venezuela sobrevoló con aviones militares en las cercanías del buque de guerra estadunidense Jason Dunham en aguas internacionales del Caribe, confirmaron a CBS News varios funcionarios del Departamento de Guerra, quienes describieron la acción como un juego de presión sicológica.

El Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis, no atacó, informaron los oficiales, aunque las aeronaves se encontraban dentro del alcance de sus armas.

CBS News reportó el jueves que dos cazas F-16 sobrevolaron el Dunham ese día. El Pentágono confirmó el incidente, al que describió, en un comunicado, como una “acción altamente provocadora diseñada para interferir con nuestras operaciones antinarcotráfico”.

El Dunham forma parte de una flotilla de buques de guerra estadunidenses enviados a la región en las últimas semanas y que, según el Pentágono, fueron desplegados para atacar a organizaciones criminales y al narcoterrorismo.

La administración Trump inició una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Massachusetts, incluida el área de Boston, que se espera que dure varias semanas, según una fuente que habló bajo anonimato.

La iniciativacomenzó a finales de esta semana y se denomina Operación Patriota 2.0, informaron las fuentes ayer a The New York Times.

Un funcionario de seguridad nacional dijo al rotativo que la operación tiene como objetivo a la región debido a sus políticas de santuario y perseguir a inmigrantes que fueron liberados de la custodia a pesar de que el ICE buscaba su detención en las cárceles locales.