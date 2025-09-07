▲ Manifestación en el centro de Londres en apoyo a la organización Palestine Action, declarada terrorista por el gobierno. Foto Afp

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 16

El Cairo., Egipto rechazó ayer que el paso fronterizo de Rafah sea utilizado para la reubicación forzosa de palestinos, mientras Jordania y Arabia Saudita condenaron la intención de Israel de desplazar a los habitantes de Gaza. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU) advirtió que la anexión de Cisjordania reocupada “cruzaría una línea roja”.

El cruce de Rafah “es un paso fronterizo para quienes entran en la franja de Gaza y para la ayuda humanitaria y médica. No será un corredor para expulsar a los palestinos de su territorio. Esta es una postura firme (de Egipto) y no cambiará”, declaró el canciller Badr Abdelatty, durante una conferencia de prensa en El Cairo con el director de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa), Philippe Lazzarini.

Abdelatty subrayó que Israel sigue demostrando intransigencia y no acepta el acuerdo aprobado por el movimiento palestino Hamas.

Los EAU, que firmaron un acuerdo de paz con Tel Aviv en 2020, advirtieron que los planes israelíes de anexión de Cisjordania reocupada constituirían “una violación del derecho internacional que inflamaría la opinión pública del mundo árabe y amenazaría el esfuerzo del primer mandato del presidente Donald Trump, para negociar la paz entre Israel y varios vecinos”, reportó The Washington Post.