▲ Por segundo día, el ejército israelí derribó un edificio de viviendas en la ciudad de Gaza. Ayer bombardeó la torre Sussi. Foto Afp

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 16

Gaza. El ejército de Israel destruyó ayer un segundo gran edificio de viviendas en la ciudad de Gaza, luego de conminar a los habitantes a desalojar y trasladarse a la “zona humanitaria” que designó en Jan Yunis (sur), como parte del recrudecimiento de su ofensiva militar, al tiempo que autoridades palestinas informaron que las fuerzas de Tel Aviv controlan más de 80 por ciento del territorio de la franja.

En este sentido, 90 por ciento de la franja está destruida tras 701 días de agresión israelí, que causó pérdidas por valor de 68 mil millones de dólares, denunció el gobierno del territorio palestino.

“A partir de ahora, y con el fin de facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria”, anunció en redes sociales el vocero del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee; mientras, en un comunicado, el régimen de Tel Aviv proporcionó un mapa de la zona de Jan Yunis, que abarca el área “humanitaria”, incluida la calle donde se encuentra el hospital Nasser.

La declaración de una llamada “zona humanitaria” en el sur de Gaza fue realizada de forma unilateral por las autoridades israelíes, sin participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni la comunidad humanitaria, declaró Olga Cherevko, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del ente mundial.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron que el ataque contra el multifamiliar se debió a que “los terroristas de Hamas instalaron equipos para recabar información y puestos de observación en el edificio para vigilar la localización de sus tropas en la zona”.

Al menos 68 palestinos fueron asesinados por Tel Aviv en las pasadas 24 horas, que se suman a los 64 mil 368 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza; en tanto, el número de fallecidos por inanición ascendió a 382, anunció el ministerio de Salud del enclave.