▲ Pobladores avanzan con antorchas encendidas en la celebración del Señor de Jalpan. Foto Ricardo Montoya

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 22

Ixmiquilpan, Hgo., Como cada año, en vísperas de los festejos en honor al Señor de Jalpan, santo patrono de Ixmiquilpan, municipio enclavado en el corazón semidesértico del Valle del Mezquital, los mayordomos o cuidadores de la parroquia de San Miguel Arcángel llevaron a cabo la Procesión de los Hachones.

El principal significado de este nombre es que la comunidad está iluminada, que no se encuentra en la oscuridad, explicó la activista y artesana Emilia Mendoza, quien dijo también que “esta tradición es un depósito vivo de la cultura prehispánica.”

Los hachones son unas enormes y pesadas antorchas, que miden un metro de largo; están formadas con manojos de agaves y cactus secos recolectados de un cerro cercano; son amarrados con alambres.

Los encargados del templo del Barrio del Carmen, llamados mayordomos, fueron apoyados en el atrio por los feligreses para instalar fogatas y así prender los extremos de las teas.

Adentro de la parroquia se ofreció una misa en honor al Señor de Jalpan y de la Virgen del Carmen.

Los asistentes llevaron imágenes impresas del santo patrono que fueron bendecidas.

Al concluir la ceremonia inició la caminata. Junto a uno de los mayordomos que llevaba un estandarte alusivo a la festividad iba un grupo de mujeres vestidas con faldas largas de manta, blusas bordadas y paliacates blancos en la cabeza que portaban sahumadores con aroma a copal.