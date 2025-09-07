▲ La colocación de aros se llevó a cabo en Ría Lagartos y Ría Celestún. Foto La Jornada

Luis A. Boffil Gómez

Domingo 7 de septiembre de 2025

Celestún, Yuc., La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS), más de 200 voluntarios y especialistas participaron en labores de protección de anillamiento, de unos 600 polluelos de flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber) en las reservas de las biosferas Ría Lagartos y Ría Celestún.

En esta edición se logró colocar aros metálicos a un total de 546 polluelos, 476 de Ría Lagartos y 70 de Ría Celestún. Tras aplicar los protocolos de higiene y cuidado, todas las crías fueron liberadas en su hábitat.

Esta acción permite supervisar los desplazamientos del ave, conocer su tasa de supervivencia, identificar zonas de alimentación y reproducción, así como evaluar el estado de sus poblaciones, información clave para diseñar programas de conservación a largo plazo.

Las actividades fueron coordinadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y contaron con el respaldo de instituciones académicas, asociaciones civiles, autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como más de 200 voluntarios y especialistas. Fue un esfuerzo colectivo en favor de la conservación de esta especie emblemática de Yucatán.