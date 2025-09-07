Protección en reservas
Supervisarán el desarrollo de 546 polluelos liberados en su hábitat
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 22
Celestún, Yuc., La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS), más de 200 voluntarios y especialistas participaron en labores de protección de anillamiento, de unos 600 polluelos de flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber) en las reservas de las biosferas Ría Lagartos y Ría Celestún.
En esta edición se logró colocar aros metálicos a un total de 546 polluelos, 476 de Ría Lagartos y 70 de Ría Celestún. Tras aplicar los protocolos de higiene y cuidado, todas las crías fueron liberadas en su hábitat.
Esta acción permite supervisar los desplazamientos del ave, conocer su tasa de supervivencia, identificar zonas de alimentación y reproducción, así como evaluar el estado de sus poblaciones, información clave para diseñar programas de conservación a largo plazo.
Las actividades fueron coordinadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y contaron con el respaldo de instituciones académicas, asociaciones civiles, autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como más de 200 voluntarios y especialistas. Fue un esfuerzo colectivo en favor de la conservación de esta especie emblemática de Yucatán.
Por primera vez participó un grupo de mujeres en el arreo, también se identificaron ejemplares hasta de 26 años de longevidad, lo que constituye un indicador del éxito de las estrategias de protección implementadas a lo largo de los años.
Neyra Silva Rosado, titular de la SDS, agradeció la colaboración de la Conanp y dijo que la colocación de anillos en los polluelos de flamenco es compromiso compartido para asegurar un futuro próspero a esta especie y a los ecosistemas que les dan vida.
“La unión de voluntades es fundamental para que la conservación continúe siendo un pilar en el desarrollo de Yucatán”, precisó la funcionaría.