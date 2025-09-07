De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 21

Hermosillo, Son., Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum del programa para la producción de carne, con una inversión de 831 millones de pesos, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, e integrantes de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) celebraron las acciones del gobierno de México para respaldar la actividad ganadera, tras los recientes cierres de la frontera a las exportaciones de México hacia Estados Unidos.

El gobernador Durazo dijo que con estas acciones se ha avanzado para brindar seguridad a un sector primario, como la ganadería en Sonora, y garantizar bienestar a todas las familias en la entidad. “En Sonora el segundo piso de la Cuarta Transformación está en marcha, avanzando y profundizándose en un sistema de bienestar y protección social sin precedente en nuestra historia”, señaló. Los ganaderos destacaron que dicho programa incluye la entrega de sementales bovinos, un fondo de crédito para engorda con baja tasa de interés y la construcción de un centro integral de ganadería para la producción de carne de calidad para mercado interno y de exportación.