Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 21

Veracruz, Ver., Productores del estado de Veracruz se oponen al programa Café Bienestar, del gobierno federal, pues señalan factores que afectan a quienes se dedican a cultivar el grano.

Cirilo Elotlán Díaz, integrante del sector cafetalero de la región de Coatepec, acusó que uno de los principales problemas es que se pretende pagar cerca de 4 mil 500 pesos por 57.5 kilogramos, que equivalen a un quintal, pero en el mercado abierto se compra casi en 6 mil pesos.

“Esos precios que maneja el Bienestar no son rentables porque están pagando a 85 pesos el kilo de pergamino (el café despulpado y secado, pero antes de que se le retire la cascarilla final para la comercialización)”, comentó.

Transformar el café en soluble, agregó, disminuye la calidad y resta prestigio al aromático, además de que se mezcla con la variedad robusta, la cual proviene mayormente de Brasil. “Le quitan la esencia de la pureza del café y te entregan uno más suave; también le aplican saborizantes y endulzantes”, detalló.