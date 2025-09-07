Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20
Zacatecas, Zac., Ángel Román Gutiérrez, doctor en historia, rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para el periodo 2025-2029, luego de la más grave crisis política en esa máxima casa de estudios, que empezó en mayo anterior por asuntos de carácter penal que involucraron a su antecesor, por los cuales el nuevo directivo ofreció una disculpa pública a la sociedad en general.
El viernes 9 de mayo, cuando comenzaba el proceso interno de la UAZ para la elección de rector, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) ejecutó una orden de aprehensión y llevó a prisión a Rubén Ibarra Reyes, quien en ese momento era el rector en funciones (2021-2025) por una denuncia de carácter sexual en 2024, la cual el acusado admitió, por lo que fue sentenciado y pagó para obtener su libertad.
Ese fin de semana, por una acusación de fraude de 2024, la fiscalía general del estado giró orden de presentación contra Jenny González Arenas, actual secretaria general del Sindicato de Personal Académico en la institución y candidata a la rectoría (contendiente de Ángel Román), quien debió comparecer ante un juez y tiene un proceso abierto para solventar observaciones administrativas.
En la Universidad Autónoma de Zacatecas se vivieron días convulsos, protestas, manifestaciones públicas, hasta que intervinieron siete ex rectores, quienes hicieron un llamado conjunto al gobierno del estado y a la fiscalía a mantenerse al margen de la vida universitaria.
La elección se llevó a cabo y el 14 de mayo obtuvo el triunfo por marcada mayoría Román Gutiérrez, quien debió esperar hasta ayer para tomar posesión de su cargo.