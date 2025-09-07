Alfredo Valadez Rodríguez

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20

Zacatecas, Zac., Ángel Román Gutiérrez, doctor en historia, rindió protesta como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas para el periodo 2025-2029, luego de la más grave crisis política en esa máxima casa de estudios, que empezó en mayo anterior por asuntos de carácter penal que involucraron a su antecesor, por los cuales el nuevo directivo ofreció una disculpa pública a la sociedad en general.

El viernes 9 de mayo, cuando comenzaba el proceso interno de la UAZ para la elección de rector, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas (FGJEZ) ejecutó una orden de aprehensión y llevó a prisión a Rubén Ibarra Reyes, quien en ese momento era el rector en funciones (2021-2025) por una denuncia de carácter sexual en 2024, la cual el acusado admitió, por lo que fue sentenciado y pagó para obtener su libertad.