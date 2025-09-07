Efraín Núñez

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20

Puebla, Pue., Un juez federal determinó la vinculación a proceso a los defensores del agua Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero luego de que fueron acusados por interrumpir el tránsito en la autopista México-Puebla el 28 de mayo pasado.

Ambos activistas de Xoxtla enfrentarán la acusación en libertad, pues no se dictaron medidas cautelares restrictivas.

La audiencia se llevó a cabo en los juzgados penales federales, cercanos a la penitenciaría de San Miguel.

Su abogado defensor, Tonatiuh Sarabia Amador, explicó que la resolución no incluye prisión preventiva ni otras medidas y adelantó que interpondrá un amparo indirecto contra la decisión judicial.

Subrayó que el proceso podría derivar en un juicio oral, el cual se extendería un año, aunque sostuvo que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas para fundamentar las acusaciones.

Asimismo, dijo que existe la posibilidad de resolver el caso mediante una salida alternativa, si lo acuerdan los imputados y las organizaciones sociales involucradas, decisión que tendría implicaciones políticas en la región.