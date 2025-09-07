La acusación judicial pretende beneficiar a concesionaria, aseveran los activistas
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20
Puebla, Pue., Un juez federal determinó la vinculación a proceso a los defensores del agua Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero luego de que fueron acusados por interrumpir el tránsito en la autopista México-Puebla el 28 de mayo pasado.
Ambos activistas de Xoxtla enfrentarán la acusación en libertad, pues no se dictaron medidas cautelares restrictivas.
La audiencia se llevó a cabo en los juzgados penales federales, cercanos a la penitenciaría de San Miguel.
Su abogado defensor, Tonatiuh Sarabia Amador, explicó que la resolución no incluye prisión preventiva ni otras medidas y adelantó que interpondrá un amparo indirecto contra la decisión judicial.
Subrayó que el proceso podría derivar en un juicio oral, el cual se extendería un año, aunque sostuvo que el Ministerio Público carece de pruebas sólidas para fundamentar las acusaciones.
Asimismo, dijo que existe la posibilidad de resolver el caso mediante una salida alternativa, si lo acuerdan los imputados y las organizaciones sociales involucradas, decisión que tendría implicaciones políticas en la región.
En tanto, Bermúdez y Romero se declararon inocentes y expresaron su confianza en la labor de su defensa legal, la cual se les proporciona de forma gratuita.
“Sabemos que nos enfrentamos al poder del Estado. Apoyamos el trabajo de los abogados, quienes incluso pueden recibir intimidaciones por respaldar nuestra causa”, refirió Romero.
Destacó que la decisión judicial responde a los intereses de grandes capitales y reiteró su compromiso con la defensa del agua frente a los proyectos de polos de desarrollo para la cuenca Libres-Oriental.
En tanto, Pascual Bermúdez agregó que la acusación busca beneficiar a la empresa Concesiones Integrales –encargada del servicio de agua potable en el estado de Puebla–, que antes los denunció por despojo y daño a la propiedad, delitos de los cuales ya resultaron absueltos.