Apoyan fuerzas federales
Los hombres recibieron una oferta para trabajar en Jalisco, denuncian familiares
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20
Puebla, Pue., Con la finalidad de localizar a unos 11 hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Amozoc entre el 10 y 11 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) desplegó un amplio operativo, en coordinación con 197 integrantes de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar).
De acuerdo con denuncias de familiares, las personas ausentes –entre ellas un menor– no se conocían, pero comparten un mismo patrón, ya que todos habrían acudido a una cita de trabajo en la que se les ofrecía un salario superior al promedio y un presunto traslado a Jalisco para laborar.
Los parientes observaron las similitudes al revisar las fichas de búsqueda, lo que evidenció que los casos no eran aislados. Al principio se hablaba de tres desapariciones en las mismas circunstancias, pero hasta hoy suman, por lo menos, 11.
Los testimonios señalan que las víctimas recibieron la indicación de presentarse vestidos con pantalón negro y playera o camisa del mismo color. Algunos de estos hombres aseguraron a sus familias que sólo estarían fuera tres días; otros dijeron que tardarían una semana.
En varios casos, las invitaciones habrían llegado a través de conocidos o en publicaciones de redes sociales que ofrecían información respecto a esta supuesta oferta laboral.
El momento crítico ocurrió cuando, al cumplirse los plazos, ninguno volvió a casa. Entonces se interpusieron las denuncias y se emitieron las primeras fichas de búsqueda.
La fiscalía estatal llevó a cabo ayer un despliegue terrestre y aéreo con 42 vehículos utilitarios, dos blindados, drones y un helicóptero que sobrevoló Amozoc.
Agentes en las patrullas distribuyeron las fichas de búsqueda impresas con los rostros de los desaparecidos, en espera de que la ciudadanía proporcione información que lleve a localizarlos. El titular de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Cobián Esperón, dio a conocer que, además de las zonas urbanas y serranas de Amozoc, se hicieron recorridos en la carretera federal, la autopista y localidades aledañas.
Antes del operativo, familiares de los ausentes sostuvieron una reunión con el edil Mario de la Rosa, a quien exigieron que la búsqueda se coordinara entre autoridades estatales y federales, pues temen que sus seres queridos hayan sido víctimas de un delito o incluso de reclutamiento forzoso del crimen organizado, como ha ocurrido en otras regiones del país.
Entre las personas no localizadas están Alfredo de los Santos Quintero, de 30 años; Emmanuel Sánchez Romero, de 20; Misael Romero Sombrerero, de 29; César Eduardo González Alvarado, de 17; Kevin Etienne Pérez, de 21, y Luis Fernando Priego Luna, de 27.