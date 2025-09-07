▲ Elementos de la policía municipal rastrean el paradero de los hombres que fueron vistos por última vez entre el 10 y 11 de agosto pasado. Foto EsImagen/Ulises Raziel Juárez Guarneros

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 20

Puebla, Pue., Con la finalidad de localizar a unos 11 hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Amozoc entre el 10 y 11 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) desplegó un amplio operativo, en coordinación con 197 integrantes de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con denuncias de familiares, las personas ausentes –entre ellas un menor– no se conocían, pero comparten un mismo patrón, ya que todos habrían acudido a una cita de trabajo en la que se les ofrecía un salario superior al promedio y un presunto traslado a Jalisco para laborar.

Los parientes observaron las similitudes al revisar las fichas de búsqueda, lo que evidenció que los casos no eran aislados. Al principio se hablaba de tres desapariciones en las mismas circunstancias, pero hasta hoy suman, por lo menos, 11.

Los testimonios señalan que las víctimas recibieron la indicación de presentarse vestidos con pantalón negro y playera o camisa del mismo color. Algunos de estos hombres aseguraron a sus familias que sólo estarían fuera tres días; otros dijeron que tardarían una semana.

En varios casos, las invitaciones habrían llegado a través de conocidos o en publicaciones de redes sociales que ofrecían información respecto a esta supuesta oferta laboral.

El momento crítico ocurrió cuando, al cumplirse los plazos, ninguno volvió a casa. Entonces se interpusieron las denuncias y se emitieron las primeras fichas de búsqueda.