Domingo 7 de septiembre de 2025, p. a27

Música, resistencia y conciencia social se respiraron anoche en el Zócalo capitalino. Con el arma desenvainada de la justicia y el clamor por un mundo sin guerra, el músico y cantautor puertorriqueño René Pérez Joglar conocido como Residente, inundó de rima combativa el principal espacio público del país durante dos horas para exigir justicia para Palestina, y celebrar la libertad y la paz.

René, quien en su gira por España canceló conciertos porque tenían relación con fondos que apoyan la industria armamentista de Israel, refrendó que la “lucha palestina es una de las más humanas, donde miles y miles de familias están siendo acribilladas”.

En medio del folclor tradicional del Centro Histórico, el rap y hip hop tomaron el escenario para ser un foro de revolución y denuncia.

Canciones como No hay nadie como tú, y consignas a favor de la educación pública pusieron a brincar a las 180 mil personas que asistieron, según informó la Secretaría de Cultura.

“Toquemos otra que nos haga brincar en nombre de México, del amor que sentimos por nuestros países, por los que se manifiestan. En nombre de los pueblos originarios, de todos que estamos bajo la misma luna”, indicó el boricua.

Todos saltaron, y literal se movió el piso de la plancha. De hecho, un pequeño movimiento se sintió cuando ese monstruo de miles de cabezas hizo suyo el espacio, saltando. Invitó también a prenderse, a atraverse con la rola Atrévete te te... Y como Street Fighter, darle duro a la sabrosura mientras Daniel Díaz le daba con todo a la batería.

“Ahora sí empezamos el espectáculo. Se ve cabrón, brutal”, dijo tras ver a la gigantesca muchedumbre. Residente convocó a tratar de disfrutar la vida. Soltó un tema que le dió a Gustavo Cerati, quien ya no lo pudo concluir, y presentó a su banda: en la guitarra Elías, Zara en el chelo (quien regaló una introducción con una pieza gazatí), Helen, Leo Genovese en el piano, en los timbales a Danny Díaz y en las voces Kiani Medina. Super combo.

Siguió con el tema Ojos Color Sol, inspirado en una “muchacha con ojos cabrones que con su belleza inhibió la salida del sol un día que platicábamos hasta la madrugada”.

Continuó con una canción que había escrito hace mucho en México. Compartió que una vez, en nuestro país, estaba pasando por una “situación que ni yo entendía, cuando pensé en aventarme de un piso alto de un edificio. Me esperaban familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa para reunirnos, y un concierto. Mi mamá me respondió una llamada telefónica y no me lancé”.