Ana Mónica Rodríguez y Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 8

Los colores negro, blanco, verde y rojo de las múltiples banderas de Palestina ondearon al compás de las jaranas, requintos, güiros, violines, cantos, versos y zapateado transformados en “armas de lucha” en el antimonumento “La Puerta de la Resistencia y de la Vida”, frente al Hemiciclo a Juárez.

En la denominada Jornada Global de Acción por Palestina, antes de mediodía de este sábado y hasta las 16 horas, se reunieron infinidad de músicos, jaraneros y activistas, para sumarse al fandango masivo por Gaza donde “abogaron por la paz, la justicia y el fin del genocidio”.

La acción artística fue realizada en colaboración con artistas independientes y el colectivo Judíes por una Palestina Libre. Con su talento y entusiasmo los participantes reafirmaron que “el fandango, corazón y alma de Veracruz y de México, se transformó en un grito contra la injusticia, en una protesta que rechaza cualquier neutralidad frente al horror”.

Los activistas se reunieron en una pequeña carpa donde montaron el tablado. En la concurrida esquina de avenida Juárez y la Alameda Central, expresaron: “no hay lugar para la neutralidad ante un genocidio. Lo que ocurre en Gaza no es simplemente una guerra: es un genocidio. La única manera de detener los bombardeos, la hambruna forzada, el desplazamiento y los asesinatos de periodistas es a través de acciones diplomáticas firmes y decididas a nivel internacional. Por eso exigimos que México rompa relaciones con Israel como protesta frente a sus constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional”.

En pleno fandango, se escucharon versos críticos y reflexivos, como La Morena Palestina, entre otros, que entretejidos con música y zapateado entonaron: “Israel no es un Estado es una base militar que los gringos han usado para el control regional y evitar que el Medio Oriente tenga fuerza y unidad. Se me calienta la sangre, me llena de frustración, justifican la masacre, justifican la invasión porque la gente confunde política y religión”.